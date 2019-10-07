Son Dakika Haberleri: Bölgesel Amatör Ligi'nde Diyarbakır takımları iyi gidiyor
Son Dakika Spor Bölgesel Amatör Ligi'nde Diyarbakır takımları iyi gidiyor

Bölgesel Amatör Ligi'nde Diyarbakır takımları iyi gidiyor

1 saat önce

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta yer alan Diyarbakır takımları son iki haftayı galibiyetlerle kapatarak zirve yarışına ortak oldu.

Bölgesel Amatör Ligi'nde Diyarbakır takımları iyi gidiyor, System.String[]

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup'ta yer alan Diyarbakır takımları son iki haftayı galibiyetlerle kapatarak zirve yarışına ortak oldu. Üç maçta 7 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Bağlar Belediyespor, liderin 2 puan gerisinde ikinci sıraya yerleşti.


Ligin ilk haftasında Bismil'de karşılaşan Bismil 21 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Bağlar Belediyespor, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldıktan sonra üst üste galibiyetler elde etti. Önce kendi sahasında 1955 Batman Belediyespor'u 5-0 ve ardında 12 Bingölspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bağlar Belediyespor 7 puana ulaşarak üçüncü haftayı lider Siirt Özel İdarespor'un 2 puan gerisinde averajla ikinci tamamladı.


Deplasmanda Van Yolspor'u 2-1 ve kendi sahasında Bitlis Özgüzelderespor'u 4-1'le geçen Bismil 21 Spor'da 7 puana ulaşarak üçüncü hafta sonunda averajla üçüncü sırada yer aldı.


4. hafta maçları 13 Ekim Pazar günü oynanacak. Bağlar Belediyespor, Seyrantepe tesislerinde saat 14.00'da Mardin Büyükşehir Başakspor'la karşılaşacak. Bismil 21 Spor ise aynı saatte Yüksekova Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, Bağlar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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