Bölgesel Amatör Ligin 10'uncu yılı

2010-2011 sezonunda kurulan Bölgesel Amatör Ligin 2019-2020 sezonu ile 10'uncu yılı.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne her sene katılan takım sayılarında artış devam ediyor.

2010-2011 sezonunda kurulan Bölgesel Amatör Ligin 2019-2020 sezonu ile 10'uncu yılı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'ne her sene katılan takım sayılarında artış devam ediyor. 2019-2020 Futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de 81 ilden 160 takım temsil edecek.



2010-2011 sezonunda ilk kez düzenlenen Bölgesel Amatör Ligi'ne katılan takım sayısı 143'tü. 143 takımla başlayan Bölgesel Amatör Lig, 2011-2012 futbol sezonunda 152 takım, 2012-2013 futbol sezonunda 155 takım, 2014-2015 futbol sezonunda 149 takım, 2015-2016 futbol sezonunda 157 takım, 2016-2017 futbol sezonunda 156 takım, 2017-2018 futbol sezonunda 159 takım ve 2018-2019 futbol sezonunda 151 takım mücadele etti. Bölgesel Amatör Ligi'nde 10'uncu sezonu yaşanırken, geçen 9 sezonda Kayseri'yi Kayseri Şekerspor (5 yıl) Kayseri Yolspor (5 yıl), Talasgücü Belediyspor (5 yıl), Hacılar Erciyesspor (2 yıl) ve Kocasinan Şimşekspor takımları temsil etti. 2015-2016 sezonunda Kayseri'yi BAL'da 3 takım temsil etmemişti. 2019-2020 sezonunda ise Kayseri'yi Bölgesel Amatör Ligde Talasgücü Belediyespor ve Yahyalıspor temsil edecek.



Kayseri'yi şimdiye kadar temsil eden takımlar şu şekilde;



2010-2011 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor



2011-2012 Sezonunda: Kayseri Şekerspor- Talasgücü Belediyespor



2012-2013 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor



2013-2014 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor



2014-2015 Sezonunda: Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor



2015-2016 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor-Hacılar Erciyesspor



2016-2017 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor



2017-2018 Sezonunda: Kayseri Şekerspor-Talasgücü Belediyespor



2018-2019 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor



2019-2020 Sezonunda: Talasgücü Belediyespor-Yahyalıspor - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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