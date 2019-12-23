Bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonları kuruluyor - Son Dakika
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Bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonları kuruluyor

6 saat önce

Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğinde, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında, finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere "Teknoloji...

Bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonları kuruluyor, System.String[]

Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğinde, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında, finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere "Teknoloji ve İnovasyon" ile "Bölgesel Kalkınma" fonları kurulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2019-2023 yılları arasında Türkiye'nin kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı ile Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde girişim ve risk sermayesi gibi banka dışı doğrudan finansman uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politikalarla bu kapsamdaki hedefler yer alıyor.

Bu kapsamda finansman ihtiyacı olan ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmeleri desteklemek, teknoloji tabanlı girişimleri büyütmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere Kalkınma ve Yatırım Bankası ile kalkınma ajansları iş birliğiyle Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında "Teknoloji ve İnovasyon" ile "Bölgesel Kalkınma" fonları kurulacak.

Söz konusu fonlar, Türkiye'de girişimcilik ve yatırım ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yatırımcısı olduğu iki fonun toplam 750 milyon lira büyüklüğünde olması öngörülüyor.

İlk 5 yılı yatırım olmak üzere 10 yıllık dönemde faaliyet gösterecek fonlar için Bakanlık, Bölgesel Kalkınma Fonu için 400 milyon lira, Teknoloji ve İnovasyon Fonu için ise 350 milyon lira taahhütte bulunuyor.

Bölgesel Kalkınma Fonu ile kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde hizmet veren şirketlerin desteklenerek büyütülmesi ve profesyonel yönetimle kurumsallaşması sağlanırken, ihracat veya ithal ikamesi potansiyeli yüksek sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere destek olunacak. Böylece bölgesel potansiyeller hayata geçirilirken, bölgelerin gelişmesine ve rekabet güçlerinin yükseltilmesine katkı sağlanacak.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu da yeni fikirler ve yeni teknolojiler ortaya koyarak, yüksek katma değer oluşturacak ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesine imkan yaratacak.

Fon ile teknoloji geliştirme bölgelerindeki işletmelerde ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında desteklenen merkezlerde yürütülen Ar-Ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileştirilmesi için girişimlere yatırım yapılacak.

Fonlar hakkında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla, 24 Aralık'ta kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecek.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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