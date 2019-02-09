Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan
, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'ne dahil olan üniversitelerin bir kısmının eğitim, bir kısmının araştırma, bir kısmının ise bölgesel kalkınma alanlarında Türkiye
'ye katkı sağlayacağını belirtti.
"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında, programa dahil olan üniversiteler, Düzce Üniversitesi
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki toplantıda konuşan Prof. Dr. Gündoğan, proje çerçevesinde desteklenen üniversitelerin, faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı için planlanan toplantının ilkine ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesine teşekkür etti.
Yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Gündoğan, şöyle konuştu:
"Eğitim öğretimde kalite ve çeşitlilik açısından bölgesel kalkınma önemli. Proje ile üniversiteler, eğitim öğretim ve araştırma dışında bulunduğu bölgenin potansiyelini etkin kullanma, bölgenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını değerlendirme gibi olanaklar sağlayacak. Projeye dahil olan üniversitelerin bir kısmı eğitim, bir kısmı araştırma, bir kısmı ise bölgesel kalkınma alanlarında ülkemize katkı sağlayacak."
DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar
ise ihtisas üniversitesi seçilen yükseköğretim kurumlarının ilk tecrübe paylaşım toplantısına ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduğunu belirterek, başarılı ve verimli bir toplantı olmasını temenni etti.
Program, farklı konularda düzenlenen oturumlarla son buldu.
Programa, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarından yetkililer, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz
, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya
, Bingöl Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Uşak Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Aksaray Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin
, Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
, Muş Alparslan Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat
, Siirt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Murat Erman
ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Bilgin
ile rektör yardımcıları, koordinatörler ve akademisyenler katıldı.