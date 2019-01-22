Bölgesel kalkınmaya teknik destek
12 dakika önce
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Temmuz'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan 2018 Yılı Teknik Destek Programına Kasım-Aralık aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
Bursa Eskişehir Bilecik
Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Temmuz
'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan 2018 Yılı Teknik Destek Programına Kasım- Aralık
aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05
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