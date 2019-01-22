Son Dakika Haberleri: Bölgesel kalkınmaya teknik destek

Bölgesel kalkınmaya teknik destek

12 dakika önce

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Temmuz'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan 2018 Yılı Teknik Destek Programına Kasım-Aralık aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.

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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, 2 Temmuz'da ilan edilen ve toplam bütçesi 1 milyon TL olan 2018 Yılı Teknik Destek Programına Kasım- Aralık aylarında sunulan başvurulara ilişkin değerlendirme işlemlerinin sona erdiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:05 

Ekonomi
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