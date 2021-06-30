Bölgesel Kalkınmayı Sağlayacak - Son Dakika

TRC3 Bölgesi Turizm Rotaları Çalıştayı Düzenlendi

Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliği ve Şanlıurfa Rehberler Odasının iştiraki ile hayata geçirilen TRC3 Bölgesinin inanç ve kültür turizmi potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasının amaçlandığı 'TRC3 İnanç ve Kültür Turizmi Rotası ve Markalaşma Fizibilitesi Projesi'nin açılış toplantıları ve çalıştayları 22-25 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

TRC3 Bölgesinde sürdürülebilir bir inanç ve kültür turizmi gelişimi için MAÜ olarak, akademik birikim ve tecrübelerini ortaya koyamaya kararlı olduklarını ifade Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Serhat Harman,

"Üniversitemiz ile Turizm Fakültemizin, TRC3 Bölgesinde turizm alanında liderlik rolünü üstlenerek bölge turizmine profesyonel bir yön verecek olan ve yeni inanç-kültür turizmi rotalarının ortaya konulmasının amaçlandığı 'TRC3 Bölgesi İnanç ve Kültür Turizmi Rotası' çalıştayında; tarihsel ve kültürel çeşitlilikler açısından son derece zengin olan TRC3 bölgesinin, markalaşma stratejileri ve etkilerini ele aldık." dedi.

Çalıştaya; TRC3 bölgesi içerisinde yer alan Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman illerinin protokolleri ve TRC3 Bölgesi turizm paydaşları, mülki idari amirleri ve turizm profesyonelleri ve turist rehberleri odasının katıldığını belirten Harman,açılış toplantılarının her birinin ayrı günlerde olmak üzere 100'ün üzerinde katılımcı ile tamamlandığını ifade ederek, paydaşların katılımı ile gerçekleşen çalıştayların TRC3 Bölgesi inanç ve kültür turizmine önemli katkılar sağlanacağı konusunda fikir birliğinin oluştuğunu aktardı.

Harman,çalıştaylar sonunda şekillenecek rotalar kapsamında turist rehberlerinin ve tur operatörlerinin katılacağı bir teknik gezinin de yapılacağını ve proje sonunda internet sayfasından TRC3 inanç ve kültür rotalarının tüm Türkiye ve Dünya ile paylaşılacağının da müjdesini verdi.