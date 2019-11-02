Son Dakika Haberleri: Bölgesel Kros Ligi 2. ayağı Hatay'da yapıldı
Son Dakika Spor Bölgesel Kros Ligi 2. ayağı Hatay'da yapıldı

Bölgesel Kros Ligi 2. ayağı Hatay'da yapıldı

7 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi'nin 2. ayağı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı ve 18 Yaş Altı Bölgesel Kros Ligi'nin 2. ayağı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirildi.

İlçede mesire alanda düzenlenen yarışmada konuşan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporun önemine değinen Karamehmetoğlu, sporculara başarılar diledi.

9 ilden 163 sporcunun 17 takım halinde katıldığı müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Bölgesel Kros Ligi 2. ayağı Hatay'da yapıldı

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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