Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak

15.12.2020 09:46
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak, System.String[]

Son dakika haberleri: Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 81 il 212 takımın katılımıyla yapılacak "Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat" Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA / ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Kros Ligi, yarın aynı anda 7 bölgede başlayacak.

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 81 il 212 takımın katılımıyla yapılacak "Maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat" Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA/ ANKARA, - Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği Bölgesel Kros Ligi, yarın aynı anda 7 bölgede başlayacak. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, "81 ilimizde 212 takımın katılımıyla yarın birinci kademesi daha sonra da final müsabakaları olmak üzere Bölgesel Kros Ligi'ni organize edeceğiz" dedi. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Bölgesel Kros Ligi ile kros sezonunu açacaklarını belirterek, "Kros Ligi'nde 15 bölge temsilcisi ilimizde 18-20 yaş grubu olarak krosu başlatmış olacağız. Kros Ligi'nin finalini Mart ayından önce gerçekleştirmiş olacağız. Mart ayı ile birlikte Kulüpler Kros Ligi müsabakalarını ve Kulüpler Kros Ligi Türkiye Şampiyonası'nı da yine gerçekleştirmiş olacağız. Bu yıl pandemi dolayısıyla yapmış olduğumuz bütün sportif organizasyonların devamı olarak, kış sezonu salon müsabakaları ve kros müsabakaları ile devam edecek" diye konuştu. "81 İL 212 TAKIM" Çintimar, atletizm alt yapısının gelişmesi için bu organizasyonların önemli olduğunu vurgulayarak, "Hem dünyada hem de ülkemizde atletizmin durmadan devam etmesiyle biz de bu yolu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize vermiş olduğu desteklerle devam ettireceğiz. Çünkü Turkcell Bölgesel Kros Ligi de bizim önemli organizasyonlarımızın biri. Atletizmin alt yapısının gelişmesi için, atletizm alt yapısını daha da ileriye taşıyabilmek için önemli organizasyonlardan. 81 ilimizde 212 takımın katılımıyla bu çarşamba birinci kademesi daha sonra da final müsabakaları olmak üzere organize edeceğiz. Ben katılan bütün takımlara, sporcularımıza, antrenörlerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. "MASKE, MESAFE, HİJYEN KURALINA DİKKAT"Pandemi sürecinde kurallara dikkat ettikleri belirten Başkan Fatih Çintimar sözlerini şöyle tamamladı:  "Allah nasip ederse bu pandemi sürecini sporcularımızın en az performans kaybı ile tamamlamasını istiyoruz. Önemli olan bu pandemi süreci içerisinde sporcularımızın maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek bu organizasyonlarda yer almalarını, biz de Atletizm Federasyonu olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek bu organizasyonları gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden bütün sporculara ve antrenörlere başarılar diliyorum."Yarın 7 bölgede aynı anda başlatacak Bölgesel Kros Ligi'ne katılacak takımlar şu şekilde:

Bursa grubu; 14 takım - 17 ferdi, Isparta grubu; 19 takım 5 ferdi, Samsun grubu; 5 takım - 8 ferdi, Ankara grubu; 14 takım 10 ferdi, Gaziantep grubu; 30 takım 14 ferdi, Kayseri grubu; 21 takım 21 ferdi, Bingöl grubu; 19 takım 19 ferdi olmak üzere toplamda 122 takım, 582 sporcu yarışmalara katılım sağlayacak.


Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak
Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fatih Çintimar, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak - Son Dakika Spor


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