Son dakika haberi! Bölgesel Kros Ligi aynı anda 7 bölgede start alacak

Bursa grubu; 14 takım - 17 ferdi, Isparta grubu; 19 takım 5 ferdi, Samsun grubu; 5 takım - 8 ferdi, Ankara grubu; 14 takım 10 ferdi, Gaziantep grubu; 30 takım 14 ferdi, Kayseri grubu; 21 takım 21 ferdi, Bingöl grubu; 19 takım 19 ferdi olmak üzere toplamda 122 takım, 582 sporcu yarışmalara katılım sağlayacak.

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