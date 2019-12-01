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Bölgesel Kros Ligi Donatım Park'ta sonlandı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Bölgesel Kros Liginin final yarışmaları Donatım Park'ta gerçekleştirildi.

Bölgesel Kros Ligi Donatım Park'ta sonlandı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliği ile düzenlenen Bölgesel Kros Liginin final yarışmaları Donatım Park'ta gerçekleştirildi.


Geniş katılımlı altyapı yarışmasının finallerinde büyük heyecan yaşanırken dereceye girenlere ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Yarışma sonunda genç sporcular Başkan Yüce ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


57 takımdan toplam 269 atletin 4 farklı kategoride yarıştığı geniş kapsamlı altyapı yarışmasının final müsabakalarının ardından değerlendirme yapan Başkan Ekrem Yüce, "Böylesine önemli bir altyapı yarışmasının şehrimizde yapılması gerçekten bizleri gururlandırdı. Türkiye'mizin her bölgesinden buraya yüzlerce gencimiz geldi. Bizler spora ve sporun altyapısını çok önemsiyoruz bu konuda çalışma yaparken bu hususa azami dikkat gösteriyoruz. Heyecan verici yarışmaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyor, spor hayatlarında büyük başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA

Türkiye, Sakarya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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