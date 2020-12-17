Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi - Son Dakika

Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi

17.12.2020 08:30
Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Ayağı Esentepe Koşu Parkurunda yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi 1. Ayağı Esentepe Koşu Parkurunda yapıldı.

Kayseri, Tokat, Malatya, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Erzincan illerinden katılan sporcuların yarıştığı Bölgesel Kros Ligi U18 yarışlarının startını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı verdi. Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yakup Deliktaş ve Ahmet Metin tarafından verildi. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular 22 Aralık 2020 tarihinde Adana'da yapılacak olan Bölgesel Kros Ligi Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar. - KAYSERİ

Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi
Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu, Esentepe, Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bölgesel Kros Ligi yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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