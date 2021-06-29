Bölgesel kuraklıklar nedeniyle Trakya'nın samanı da kıymetlendi

Trakya'da buğday, arpa, ayçiçeği ve kanolada beklenen yüksek rekoltenin yanında kaba yem olarak kullanılan sapta da önemli bir verim elde edileceği tahmin ediliyor.

Trakya bölgesinde, 2 yıl üst üste yaşanan kuraklığın ardından gelen yaz ve kış yağışlarıyla çitfçileri sevindirdi.

Yağışlar hem ürün rekoltesin hem de kaba yem olarak kullanılan sap verimini olumlu etkiledi.

Geçen yıl ortalama 10 - 15 liradan satılan saman balyasının bu yıl 20 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine Türkiye'nin önemli tarım havzalarında kuraklık yaşandığını anımsattı.

Kuraklığa bağlı doğal olarak saman sıkıntısının yaşandığını belirten Arabacı, "Kuraklığın olduğu bölgelerde hayvancılık yapanlar Trakya'dan sap temin etmeye çalışıyorlar. Üreticilerimizle sapları almak için iletişime geçiyorlar." dedi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da Trakya'daki samana yoğun ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu yıl Trakya'nın samanı da değerli. Ne kadar yeter, ne kadarını temin edebiliriz bunu bilmiyorum. " diye konuştu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise kuraklık yaşanan bölgelerde buğdayda verimin düşük olduğunu belirtti.

Kuraklık yaşanan bölgelerde sap bulamayanların Trakya'ya yöneleceğine işaret eden Saygı, şöyle konuştu:

"İnsanların Trakya'ya yönelmesi sap ve saman fiyatlarını da etkileyebilir. Burada tarlayı biçenler sapı alıp kendileri saman yaparak hayvancılara satıyordu. Talebin artması buradaki üreticileri de zorlayacaktır. Çiftçilerimiz öncelikle kendi bölgesinin ihtiyacını karşılamaya çalışacak.

Yem fiyatlarının yüksek olması insanları kaba yeme yöneltiyor bunların en başında da saman geliyor. Üreticiler uygun fiyata kaba yem ihtiyacını karşılamak istiyor. İnşallah bu yıl ilimizde saman konusunda sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor. Bu yıl özellikle saman konusunda dışarıdan yoğun talep olacağını düşünüyoruz."