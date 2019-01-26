Son Dakika Haberleri: Bölgesel Lig Bayanlar Voleybol'da İzzet Öksüzkayaspor Finalde

Bölgesel Lig Bayanlar Voleybol'da İzzet Öksüzkayaspor Finalde

28 dakika önce

Kayseri'de 23-24 ve 25 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan Bölgesel Bayanlar Voleybol Liginde İzzet Öksüzkayaspor adını finale yazdıran takım oldu.

Bölgesel Lig Bayanlar Voleybol'da İzzet Öksüzkayaspor Finalde, System.String[]
Kayseri'de 23-24 ve 25 Ocak 2019 tarihlerinde oynanan Bölgesel Bayanlar Voleybol Liginde İzzet Öksüzkayaspor adını finale yazdıran takım oldu.

İzzet Öksüzkayaspor, Demir Karamancıspor ve Gençlik Hizmetleri Etkinlikleri Spor'un katıldığı Bölgesel Bayanlar Voleybol Ligi maçları 3 gün Atatürk Spor Salonunda oynandı. Rakiplerini tek tek geçerek adını finale yazdıran İzzet Öksüzkayaspor 14-17 Şubat 2019 tarihinde yeri daha sonra açıklanacak olan final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. İzzet Öksüzkayaspor final grubunda başarılı olması halinde adını 2.Lige yazdıracak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kayseri, voleybol, Spor
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