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"Bölgesel Saha Tatbikatı"

1 saat önce

Bingöl'de "bölgesel saha tatbikatı" yapıldı.

Bingöl'de "bölgesel saha tatbikatı" yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Gülbahar Barajı yakınlarında düzenlenen bölgesel saha tatbikatına Bingöl, Diyarbakır, Muş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Adıyaman'dan gelen 310 AFAD personeli katıldı.

Helikopter ve drone desteğiyle gerçekleştirilen tatbikatta ekipler, senaryo gereği iki farklı mahallede deprem sonrasında yıkılan binada mahsur kalanları tahliye etti. Ardından yaralılar helikopter ve ambulansla hastanelere sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Türkiye'nin önemli bir deprem kuşağında yer aldığını söyledi.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 95'nin deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Riskin yüksekliğine binaen hazırlıklarımızın da bir o kadar yüksek olması gerekiyor. Bingöl, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği deprem riski taşıyan özel bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla riskin bu derece yüksek olduğu bir yerde kurtarma ekipleri her an hazır olmalı."

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Boğatekin da tatbikata 310 personel ve 70 aracın katıldığını söyledi.

Bölgesel Saha Tatbikatı

Helikopter, Türkiye, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:47 Kaynak: AA
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