Bölgesel yatırımın öncüsü "jeotermal sera"

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Dikey Geçiş Sınavı bitti! DGS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak

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"YİK üyeleri kendi maaşlarına zam yaptı" haberinin ardından Bülent Arınç'ın canlı yayındaki sözleri gündem oldu