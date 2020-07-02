Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi - Son Dakika

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi Uzm. Dr. Peker: "bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor" Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağların yok edildiğini söyledi.

Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi

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Uzm. Dr. Peker:

"bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağlar yok ediliyor"

KONYA - Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, bölgesel zayıflamada yeni kullanılan sıcak lipoliz yöntemiyle 25 dakikada yağların yok edildiğini söyledi.

Medova Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Peker, sıcak lazer lipoliz sisteminin bin 60 nanometre çapında diyot lazerle çalışan bir lazer sistemi olduğunu ifade etti. Sıcak lazer lipoliz sisteminin deriye hiçbir zarar vermeden, derinin altındaki yağ hücrelerini yok ettiğini ifade eden Uzm. Dr. Peker, "42 ile 47 derece kadar yağ hücrelerini ısıtarak vücuttan atılmasını sağlıyor. Dünya estetik kongresinde de en iyi cihaz ödülünü almış bir cihaz, Konya'da sadece bizde mevcut. Genellikle 3 seans yapıyoruz biz ama tek seans yeten de oluyor. Ortalama 6 hafta-8 haftada bir tedavi için hastalarımızı çağırıyoruz. İşlemin en güzel tarafı kısa sürmesi, 25 dakikada işlem tamamlanıyor" dedi.

Tek seansta hastanın isteğine bağlı olarak birçok bölgede sıcak lipoliz uygulayabildiklerini ifade eden Uzm. Dr. Peker, "Örneğin karın bölgesine yapıldıysa bel bölgesine de bağlatabiliyor hasta ve vücudun birçok bölgesinde uygulayabiliyoruz. Sadece karın ve bel değil; basen, iç bacak, sırt bölgesinde de uygulayabiliyoruz. Hafif bir ağrısı var ama çok ağrılı bir işlem değil çünkü cihazın kendi soğutma sistemi var. Sadece ısı verse çok dayanılmaz ama soğuk hava da verdiği için hasta çok fazla hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

"Yağları vücuttan atmasının yanı sıra sarkmayı da engellemesi güzel"

Genellikle işlem sonrasında hafif bir yürüyüş ve bol su önerdiklerini anlatan Dr. Peker, "Haricinde de çok ağır olmayan bir beslenme tarzına geçmek. Özellikle koronadan sonra çok hareketsiz kaldık ve genellikle bölgesel kilo almalar çok oldu. Hastalarımız da bize bu konuda çektikleri sıkıntıları belirtiyorlar. Sıcak lazer lipoliz bu ölçüde tam da bize lazım olacak bir sistem. Yağları vücuttan atmasının yanı sıra sarkmayı da engellemesi güzel" diye konuştu.

"Asla sarkmaya da sebep olmuyor"

Genellikle hastaların korkusunun yağlı bölgenin boşaldıktan sonra sarkması olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Peker, "Olacak mı diye sıcak ısı vererek bu işlemi yaptığı için sıcağın etkisiyle toparlanma etkisi de oluyor ve asla sarkmaya da sebep olmuyor. Yaş olarak genellikle 18 yaş üzerindeki hastaları almaya çalışıyoruz. Kalp pili gibi ağır bir hastalığı yoksa hiçbir sebep yok girmemesi için. 18 yaşından itibaren her AŞ grubuna uygulanabiliyor. Kadın erkek her yaş grubu uygulatabiliyor. Erkekler de zaten bel bölgesi ve karın bölgesinde şikayetler oluyor. Ama bazen erkek hastalarımızda göğüsteki yağlanmadan şikayetçi olanlar için uygulayabiliyoruz. Ameliyat gibi hayattan alıkoyulması gereken bir işlem olmaması yani öğle arası bile gelinip yaptırılabilmesi bizim için bir kolaylık" diye konuştu.

Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bölgesel zayıflamada sıcak lipoliz sistemi - Son Dakika
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