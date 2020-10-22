Bölgeye değer katıyor, istihdama katkı sağlıyor

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmaya devam eden Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş (YEDAŞ), yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Korona virüs ile mücadele sürecinde de vatandaşların enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekiplerini gece-gündüz seferber eden YEDAŞ, yeni yatırımlarıyla bölgeye değer katmayı, istihdama ise katkı sağlamayı sürdürüyor.

320 milyon liralık şebeke yatırımı

Kurumun hizmetleri ve yatırım planlamaları hakkında bilgi veren YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, bölgede yaklaşık 2,1 milyon aboneye enerji hizmeti verdiklerini hatırlatarak, "Kurumumuz, 2020 yılı sonuna kadar toplam 320 milyon liralık şebeke yatırımını hayata geçirmektedir. Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle yatırımlara sene başında planlanan takvimden daha geç başlanmış olsa da, yıl sonu hedeflerine ulaşmak adına yoğun bir çalışma temposu ile tesis çalışmalarına devam edilmektedir" dedi.

700 kişilik ekip hizmet için sahada

Kent merkezlerine olduğu kadar kırsal bölgelere de ağırlık verilerek planlanan zorlu arazi şartlarındaki şebeke yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Samsun'da 5, Ordu'da 3, Çorum, Sinop ve Amasya illerinde birer adet olmak üzere toplam 11 adet tesis grubunda çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Hasan Yasir Bora, "Yaklaşık 350 yatırım projesinin yarısından çoğu tamamlandı. Kalan işlerin yıl sonuna kadar tamamlanması için yaklaşık 700 kişilik bir ekip yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Teknolojik gelişmelere yakın takip

Söz konusu işler kapsamında yıl sonuna kadar 35 bin adet direk dikileceğini, 415 kilometre yeraltı kablosu döşeneceğini, 415 adet transformatör ve 125 adet beton köşk tesis edileceğini söyleyen Genel Müdür Bora, "Dağıtım hizmetleri konusunda, en yeni teknolojik gelişmeleri izliyor ve sistemimize uyarlayıp tüketicilerimize sunarak elektrik akışında sürekliliği sağlıyoruz. Daha yoğun bir çalışma ile yıl sonu hedeflerimizi tutturacağız. Böylece tüm paydaşlarımız ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceğimiz çalışmaların sorumluluk alanımızda bulunan 5 ile büyük değer katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kaliteli hizmet, enerji verimliliği

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, açıklamalarının son bölümünde ise, "Kaliteli hizmet verme, enerji verimliliğini ön plana tutma ilke ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam eden YEDAŞ, yeni yatırımlarıyla da sektörün ülke ekonomisine katkısını büyütecektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN