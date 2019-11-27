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Bolivya, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı
6 saat önce
Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate'yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.
Bolivya'nın ABD Büyükelçiliği görevine gelen Serrate daha önce ülkenin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisiydi. Eski devlet başkanı Evo Morales, 2008 yılında ABD'nin Bolivia Büyükeliçisi Philip Goldberg'i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır etmişti ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.
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