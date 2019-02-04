Bolivya'nın Geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino Ritüeli
21 dakika önce
Bolivya'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli.
Bolivya
'nın geleneksel Paceno Festivali'nde 'hıyar' Pepino ritüeli
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:56 Kaynak: Youtube
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