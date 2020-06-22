Bolivya, 6 Eylül'de genel seçime gidecek - Son Dakika

Bolivya, 6 Eylül'de genel seçime gidecek

Bolivya'da Ekim ayında eski Devlet Başkanı Evo Morales'in zaferiyle sonuçlanan ve hile yapıldığı iddiasıyla iptal edilen genel seçim 6 Eylül'de yapılacak.

Bolivya, 6 Eylül'de genel seçime gidecek, System.String[]

Bolivya'da Ekim ayında eski Devlet Başkanı Evo Morales'in zaferiyle sonuçlanan ve hile yapıldığı iddiasıyla iptal edilen genel seçim 6 Eylül'de yapılacak.


Bolivya'da geçici Devlet Başkanlığı görevini yürüten Jeanine Anez Twitter hesabından yayınladığı videoda, ülkede yeni devlet başkanının belirlenmesi için genel seçimin 6 Eylül'de yapılmasına yönelik hazırlanan tasarıyı onayladığını bildirdi. Anez yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seçim tarihini ertelemek istediğini, ancak ve eski Devlet Başkanı Evo Morales'in ve rakibi Carlos Mesa'nın baskısı nedeniyle seçim tarihini onayladığını ifade etti. Ülkede 3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçim, salgın tehlikesi nedeniyle ertelenmişti.


Bolivya'da kriz sürüyor


Bolivya'da geçtiğimiz 20 Ekim'de eski Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı genel seçimlerin ardından muhalefet yanlıları hile yapıldığı iddiasıyla sokaklara dökülmüştü. Protestolar her geçen gün şiddetini arttırırken Bolivya ordusu Morales'e darbe tehdidinde bulunmuştu. Baskılara dayanamayarak 10 Kasım'da istifasını sunan Morales, siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra Arjantin'e gitmişti.


Öte yandan, Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan olaylarda resmi ölü sayısı 29 olarak açıklanmıştı. Adalet Bakanı Alvaro Coimbra, 21 Ekim ile 24 Kasım tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda kesin ölüm sayısının 29 olduğunu doğrulamıştı. Ancak Coimbra hükümetin açıkladığı ölüm sayısı ile ülkenin ombudsmanı ve sivil toplum kuruluşlarının açıkladığı sayı arasında yer alan farkın nedenleri hakkında bilgi vermeyi reddetmişti. - LA PAZ

Evo Morales, Bolivya, Eylül, Politika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bolivya, 6 Eylül'de genel seçime gidecek - Son Dakika

Son Dakika

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