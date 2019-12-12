Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika

Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı

6 saat önce

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı, System.String[]

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdıklarını açıkladı.

Bolivya basınında çıkan haberlere göre, muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales yerine gelen geçici devlet başkanı Anez, hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'den gelen turistlerin ülkeye vizesiz girmesini sağlayacak kararnameyi imzaladı.

Anez, Bolivya'nın tüm bölgelerinde turizm ve yatırımın geliştirilmesi için iki ülke vatandaşlarına uygulanan vizenin kaldırılmasının turizme büyük katkı yapacağını dile getirdi.

Vizelerin kaldırılmasının "her iki ülke ile yakın dostluğu" güçlendireceğini vurgulayan Anez, Bolivya'nın "dünyaya açık kapılar" politikasını sürdüreceğini belirtti.

Morales, İsrail ile ilişkileri kopartmıştı

Bolivya ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler, 2009'da İsrail'in Gazze'ye düzenlediği büyük operasyon sırasında askıya alınmıştı. O dönemde Morales, İsrail'in operasyonlarını "soykırım" olarak nitelendirip, ilişkileri koparma kararı almıştı.

Morales, saldırıları protesto etmek amacıyla iki ülke arasında uzun süreli vize muafiyeti anlaşmasını da iptal etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bolivya, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor ABD savunma bütçesi Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi! Dikkat çeken iki Türkiye detayı Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden

Son Dakika Haberleri
05:54 Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak - Son Dakika
05:51 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:44 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:44 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
05:41 Adana'da müstakil ev yangında küle döndü - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 05:58:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]