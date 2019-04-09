Son Dakika Haberleri: Bolivya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Bolivya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşıladı.

Bolivya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, tören kıtasını Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ayma iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Başbaşa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:43 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Evo Morales, Bolivya, Politika
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