Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu

Bolivya'da ordunun ve göstericilerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere ülkeyi terk etti.



14 yıl süreyle iktidarda kalmayı başaran ve ülkesinde "sivil bir darbeye" maruz kaldığını söyleyen Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konuyu şu şekilde özetleyebiliriz Açıklaması