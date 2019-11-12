Son Dakika Haberleri: Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu
Son Dakika Dünya Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu - Son Dakika Dünya

Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu

7 saat önce

Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu

Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu, System.String[]

Bolivya'da ordunun ve göstericilerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere ülkeyi terk etti.


14 yıl süreyle iktidarda kalmayı başaran ve ülkesinde "sivil bir darbeye" maruz kaldığını söyleyen Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konuyu şu şekilde özetleyebiliriz Açıklaması

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Evo Morales, Meksika, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:46 
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