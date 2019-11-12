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Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu
7 saat önce
Bolivya'da 14 yıllık koltuğunu bırakan Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konu
Bolivya'da ordunun ve göstericilerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere ülkeyi terk etti.
14 yıl süreyle iktidarda kalmayı başaran ve ülkesinde "sivil bir darbeye" maruz kaldığını söyleyen Morales hakkında bilmemiz gereken 4 konuyu şu şekilde özetleyebiliriz Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:46
Baskılar üzerine istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Morales, geceyi battaniyenin üzerinde geçirdi AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti Çin'de öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu sınıfa kimyasal madde ile saldırı: 55 yaralı Yargıç, tecavüz mağduruna sordu: Size 150 bin dolar verse cezasının hafifletilmesini kabul eder misiniz?