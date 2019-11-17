Bolivya'da 4 gösterici hayatını kaybetti

Bolivya'da, güvenlik güçlerinin operasyon başlattığı Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentindeki çatışmalarda 4 kişi öldü.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da bilanço ağırlaşıyor.

Cochabamba vilayetine bağlı Sacaba kentinde, Morales destekçisi koka üreticisi köylüler ve kontrolü sağlamak amacıyla müdahale eden güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Polisin, birkaç gün önce asker destekli operasyon başlattığı kentte, koka üreticilerinden 4 kişi daha hayatını kaybetti. 200 kişinin gözaltına alındığı olaylarda, 4'ü ağır 115 kişi de yaralandı.

Son gelişmelerle birlikte, Bolivya'da 500'den fazla kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.

"Bunun adını çatışma koyamayız"

Ülkede insan hakları ihlalleri konusunda çalışma yürüten resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun bölge sorumlularından Nelson Cox, tansiyonun düşmediği kentteki gelişmelere ilişkin basına bilgi verdi.

Her iki tarafla temas halinde olduklarını vurgulayan Cox, şiddetin acilen durdurulması gerektiğine işaret ederek, protestocu köylülere de bu yönde tavsiyede bulunduklarını aktardı.

Güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığını savunan Cox, olayların titiz şekilde araştırılmasını istedi.

Bölgedeki hastaneleri dolaştıklarını ve yaralı güvenlik görevlisine rastlamadıklarını da anlatan Cox, "Böyle bir durumda bunun adını çatışma koyamayız." dedi.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonundan kınama

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, protestonun bir hak olduğu ve güvenlik güçlerinin aşırı güç uygulamaktan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Protestoların silahla bastırılmaması çağrısında bulunulan açıklamada, Sacaba'daki orantısız güç kullanımı kınandı.

Polis göstericilerin silahlı olduğunu belirtti

Sacaba'daki olaylara ilişkin ülke basınında yayınlanan haberlere göre ise bölge polisi düzenlediği basın toplantısında, koka üreticisi köylülerden ele geçirilen silahları sergiledi.

Olayların, göstericilerin arasından açılan ateşle başladığını iddia eden polis, protestolara müdahale eden araçlardan birine 11 mermi isabet ettiğini belirtti.

Bolivya'daki kriz??

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.??

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.?

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti. ??

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.