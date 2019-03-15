Bolivya'da 6.5 Şiddetinde Deprem
23 dakika önce
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Can veya mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı. - LA PAZ
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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