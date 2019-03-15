Son Dakika Haberleri: Bolivya'da 6.5 Şiddetinde Deprem

Bolivya'da 6.5 Şiddetinde Deprem

23 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Bolivya'da 6.5 Şiddetinde Deprem, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Can veya mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı. - LA PAZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Bolivya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:49:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolivya'da 6.5 Şiddetinde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]