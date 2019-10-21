Son Dakika Haberleri: Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin'
Son Dakika Dünya Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin'

Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin'

25 dakika önce

Bolivya lideri Morales’in rakibi Mesa ile arasında en az 10 puan fark olmaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Morales, dördüncü kez ülkenin liderliğini üstleneceğinden 'emin' olduğunu açıkladı.

Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin', System.String[]

Bolivya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde açılan sandık sonuçlarına göre 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Evo Morales, yarışı önde sürdürüyor. Morales'in rakibi Carlos Mesa ile arasında en az 10 puan olmaması nedeniyle ise seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor.


Öte yandan Morales, sandık sayımlarının bitmesinin ardından dördüncü kez ülkenin liderliğini üstleneceğinden 'emin' olduğunu açıkladı.

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Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:45 
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