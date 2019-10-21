Bolivya'da açılan sandıklar 2. turu gösterirken Morales, seçimleri 4. kez kazanacağından 'emin'
25 dakika önce
Bolivya lideri Morales’in rakibi Mesa ile arasında en az 10 puan fark olmaması nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Morales, dördüncü kez ülkenin liderliğini üstleneceğinden 'emin' olduğunu açıkladı.
Bolivya'da pazar günü yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde açılan sandık sonuçlarına göre 4. kez başkanlık koltuğuna oturmak isteyen Evo Morales, yarışı önde sürdürüyor. Morales'in rakibi Carlos Mesa ile arasında en az 10 puan olmaması nedeniyle ise seçimlerin ikinci tura kalacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan Morales, sandık sayımlarının bitmesinin ardından dördüncü kez ülkenin liderliğini üstleneceğinden 'emin' olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:45
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