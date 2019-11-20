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Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi
6 saat önce
Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Bu gelişmeyle 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04
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