Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi

Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.



Bu gelişmeyle 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükseldi.