Son Dakika Haberleri: Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi
Son Dakika Dünya Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi

6 saat önce

Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da bu kez Morales yanlıları protesto gösterisi düzenledi: Ölü sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

Bolivya'da Evo Morales'in istifası sonrası geçici devlet başkanlığına seçilen Jeanine Anez aleyhine yapılan gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti, olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti.


Bu gelişmeyle 20 Ekim'deki seçimlerden bu yana süregelen şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e yükseldi.

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Evo Morales, Bolivya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:04 
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