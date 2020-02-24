Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi - Son Dakika Dünya

Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi

6 saat önce

Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.

Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi, System.String[]

Bolivya, Cochabamba eyaletindeki Taquina Nehri'nin taşması sonucu Tipuipaya kenti felaket bölgesi ilan edildi. 22 evin çamur battaniyesinin altında kaldığı ve 92 ailenin etkilendiği belirtilen felakette can kaybı yaşanmadığı bildirildi.


Sel ve çamur nedeniyle evlerine hapsolmuş bazı yerleşimciler helikopterler yardımıyla kurtarıldı.

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Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57 
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