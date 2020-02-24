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Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi
6 saat önce
Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.
Bolivya, Cochabamba eyaletindeki Taquina Nehri'nin taşması sonucu Tipuipaya kenti felaket bölgesi ilan edildi. 22 evin çamur battaniyesinin altında kaldığı ve 92 ailenin etkilendiği belirtilen felakette can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Sel ve çamur nedeniyle evlerine hapsolmuş bazı yerleşimciler helikopterler yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:57
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