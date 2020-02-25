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Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi
6 saat önce
Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.
Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:57
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