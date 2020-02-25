Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi - Son Dakika Dünya

Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi

6 saat önce

Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.

Bolivya'da çamur selinin kullanılmaz hale getirdiği 22 ev halkın ortak çabasıyla temizleniyor.View on euronews

Bolivya'da çamur seli 22 ev kullanılmaz hale getirdi, bölge felaket alanı ilan edildi

Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:57 
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