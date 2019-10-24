Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Devlet Başkanı Morales seçimi kazandıklarını duyurdu
Son Dakika Güncel Bolivya'da Devlet Başkanı Morales seçimi kazandıklarını duyurdu

Bolivya'da Devlet Başkanı Morales seçimi kazandıklarını duyurdu

1 saat önce

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesindeki genel seçimleri kazandıklarını bildirdi.

Bolivya'da Devlet Başkanı Morales seçimi kazandıklarını duyurdu, System.String[]

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, ülkesindeki genel seçimleri kazandıklarını bildirdi.

Morales, başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında, 20 Ekim Pazar günü düzenlenen ve muhalifleri sokağa döken genel seçimlerde, Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) oyların yüzde 98'den fazlasını saydığını söyledi.

Devlet Başkanı Morales, "Muhalifler yüzde 36,7 oranında oya sahip, bizim oyumuz yüzde 46,83. Dolayısıyla biz seçimi ilk turda kazandık." dedi.

Destekçilerine, sokakta kalmaları ve barışçıl şekilde demokrasiyi savunmaları çağrısında bulunan Morales, seçimlerin ikinci tura götürülmesini isteyen Amerikan Devletleri Örgütünden de (OAS) Bolivya'nın anayasasına saygılı olmasını istedi.

Bolivya'daki kurallara göre, adaylardan birinin ilk turda yüzde 50'yi geçmesi, birinci adayın yüzde 40'larda oy alması durumunda ise ikinci ile aralarında 10 puanın üzerinde bir fark bulunması gerekiyor.

Ülke basınında ise muhalif lider Carlos Mesa, seçim sonuçlarını tanımayacaklarını duyurduğu yönünde haberler yer aldı.

Bolivya'nın birçok bölgesinde sonuçlara itiraz eden Morales karşıtlarının gösterilerinin devam ettiği vurgulanan haberlerde, protestocuların bazı bölgelerde güvenlik güçleri ve Morales taraftarlarıyla çatıştıkları ve bir kentte de TSE'ye ait bir binayı ateşe verdikleri aktarıldı.

Evo Morales, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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