Üye Girişi
Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı

11.01.2022 22:06
Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ile 6 bakanın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

BUENOS Güney Amerika ülkesi Bolivya'da Devlet Başkanı Yardımcısı David Choquehuanca ile 6 bakanın Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Choquehuanca'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta, Savunma Bakanı Edmundo Novillo, İçişleri Bakanı Eduardo del Castillo, Eğitim Bakanı Edgar Pari, Adalet Bakanı Ivan Lima ve Kalkınma Bakanı Gabriela Mendoza'nın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

İletişim Bakan Yardımcısı Gabriela Alcon, bakanların sağlık durumlarının iyi ve karantinada olduklarını söyledi.

Bakanların uzaktan çalıştıklarını belirten Alcon, yetkililerin aşı takvimini tamamladıklarını, bazılarının 3. doz aşı yaptırdığını belirtti.

Devlet Başkan Yardımcısı Choquehuanca, birinci doz Kovid-19 aşısını geçen hafta olmuş ve öncesinde yaptığı "doğal ilaçlara güvendiği" açıklaması nedeniyle sıkça eleştirilmişti.

Choquehuanca, 3 Ocak'ta aşı yaptırdıktan sonra "Halkımızı hem doğal hem de modern ilaçlarla korumalıyız." açıklamasında bulunmuştu.

Nüfusu 11 milyonu aşan Bolivya'da yaklaşık 20 bin kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 680 binden fazla kişide görüldü.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Güney Amerika, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti         
21:58
POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı         
21:52
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
21:58 Yeğenine alkol içiren teyze, sosyal medyada büyük tepki çekti
21:52 POMEM 28'inci dönem ön başvuru sonuçları açıklandı
21:43 Toplu ulaşımdaki yolculuklarıyla ünlenen köpek Boji, Ömer Koç tarafından sahiplenildi
21:23 Galatasaray, Fatih Terim'in talebesini apar topar İstanbul'a getirdi
21:13 Komedi filmi gibi hırsızlık cezaevinde son buldu
21:11 İmamoğlu'yla konuşurken yakasında mikrofon olduğu iddiasına Gülizar Anne'den yanıt: Yakama bir şey takmadılar, sevmek suç mu?
21:09 Konyaspor'un Ahmet Çalık videosunu paylaşmayan kalmadı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 74 bin 266 yeni vaka tespit edildi
20:44 Tarkan'dan duygusal Enes Kara paylaşımı! Anne ve babalara seslendi
20:40 Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 22:11:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bolivya'da devlet başkanı yardımcısı ile 6 bakan Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement