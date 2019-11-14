Bolivya'da eski Devlet Başkanı Morales yanlısı gösteriler

Bolivya'da ordunun istifasını talep etmesinin ardından devlet başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Evo Morales'in destekçileri gösteri düzenledi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, El Alto'da toplanan binlerce kişi, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in istifasını istedi.

Göstericiler, Anez'in geçici devlet başkanı ilan edilmesini protesto ederken, seslerini duyurmak ve Senatör Anez'in istifası için başkent La Paz'a hareket edeceklerini açıkladı.

Protestocular ayrıca Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi'nden (MAS) bazı milletvekillerinin meclis binasına girişini engellemesine de tepki gösterdi. Göstericiler, talepleri kabul edilinceye kadar eylemlerine devam etme kararı aldı.

Bu arada sosyal medya hesabından paylaşımında bulunan Morales, ülkedeki olayları yatıştırmak için diyalog çağrısında bulunarak, "Halkımızı bir arada tutmanın en temel değerleri demokrasi, barış ve huzuru sağlamaktan geçer." ifadesini kullandı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından, muhalif Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirilmesinden memnuniyet duyduklarını açıklamıştı.