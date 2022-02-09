Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Anez, açlık grevine başladı - Son Dakika

BUENOS Bolivya'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, hakkında yürütülen darbe davasının başlamasına bir gün kala açlık grevine girdi.

Anez'in kızı Carolina Ribera, katıldığı bir radyo programında, 2019'da ülkenin eski Devlet Başkanı Evo Morales'e darbe yapma suçuyla itham edilen ve 13 Mart 2021'den beri tutuklu bulunan Anez'in yazdığı mektubu okudu.

Anez, mektubunda, "Bolivyalılar, Miraflores'teki hücremde hayatımın en zor kararlarından birini veriyorum. Bugün açlık grevine giriyorum. Adaletin ve hukukun olmadığı bir ülke görmekten çaresizliğe düşmüş durumdayım. Bu eylemimin, yargının Evo Morales ve Luis Arce'ye ait olduğunu uluslararası toplumun anlamasına yardımcı olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Morales'in kazandığı ancak şiddet kullanılarak istifaya zorlandığı seçimlerde "hile" yapıldığını savunan Anez, mektubunda, Morales ve Bolivya Delvet Başkanı Luis Arce Catacora'ya işaret ederek, "Hastayım ama son gücümü de gücün adamlarının sahtekarlık yaptıklarını tarihten silemeyeceklerini göstermek için kullanacağım." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Anez'in, Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, devlet başkanlığı görevini üstlenerek anayasaya aykırı davranmak suçuyla itham edildiği 2. darbe davasını ilk duruşmasının yarın yapılması planlanıyor.

Mart 2021'de terör, isyan ve komplo kurma suçlamalarıyla tutuklanan Anez'in, geçici devlet başkanlığını üstlenmesinin ardından ülkede yaşanan şiddet olayları nedeniyle hakkında birçok dava bulunuyor.

Anez, davaların adil olmayacağını ve kendisine siyasi baskı uygulandığını savunurken, Devlet Başkanı Arce ise daha önce birçok kez adaletin yerini bulmasını istediğini söylemişti.

Bolivya'da 1 yıl geçici Devlet Başkanlığı görevini yürüten 54 yaşındaki Anez, yüksek tansiyon ve depresyon gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya.

Anez, Ağustos 2021'de tutulduğu hapishanede intihar girişiminde bulunmuştu.

Morales'in istifası

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevini üstlendiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Bolivya'da, Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de düzenlenmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının 1. yılında ülkesine dönmüştü.