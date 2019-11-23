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Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması
6 saat önce
Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.
Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Arturo Morillo davanın başkent La Paz'daki federal savcılığa iletildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:07
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