Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.



İçişleri Bakanı Arturo Morillo davanın başkent La Paz'daki federal savcılığa iletildiğini bildirdi.