Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması
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Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm" suçlaması

6 saat önce

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.

Bolivya'da Evo Morales'e 'isyana teşvik ve terörizm

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden eski Devlet Başkanı Evo Morales'e yönelik "halkı isyana teşvik ve terörizm" suçlarından dava açıldığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Arturo Morillo davanın başkent La Paz'daki federal savcılığa iletildiğini bildirdi.

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Evo Morales, Hükümet, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:07 
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