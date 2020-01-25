Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı - Son Dakika

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı

33 dakika önce

BUENOS Bolivya'da Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adaylığını açıkladı.

Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı, System.String[]

BUENOS Bolivya'da Evo Morales'in istifasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, ülkede Mayıs ayında düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adaylığını açıkladı.

Anez, başkent La Paz'da düzenlenen ve çeşitli siyasi partilerin Juntos İttifak'nı duyurduğu etkinlikte, "Genel seçimlerde devlet başkanı adayı olmaya karar verdim. Seçimlere katılmak planlarım arasında değildi, ancak son zamanlarda başlıca siyasi kesim ve aktörlerle minimum fikir birliği sağlamaya çalıştık ve benim seçimlere katılmama müsaade eden bir ittifak kurmayı başardık." dedi.

Ülkede 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde yarışacak Anez, kendisinin devlet başkanı yardımcısının kim olacağına dair bir bilgi vermedi.

Daha önce Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevini yapan 52 yaşındaki Jeanine Anez, Morales'in, yardımcısı Garcia Linera ve Senatörler Meclisi Başkanı Adriana Salvatierra'nın istifasının ardından, 12 Kasım'da ALP'de düzenlenen ve oy çokluğunun çıkmadığı oturumda geçici devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıklamıştı.

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından, 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya sonra da Arjantin'e gitmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 8 kişi enkaz aldından kurtarıldı
Dikkatler Elazığ depremindeyken teröristler sızma girişimde bulundu Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan duyurdu: Vatandaşlarımız 184'ten yakınlarına ulaşabilirler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 06:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolivya'da geçici Devlet Başkanı Anez, adaylığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]