Bolivya'da geçici devlet başkanı Anez seçimden adaylığını çektiğini duyurdu - Son Dakika

Bolivya'da geçici devlet başkanı Jeanine Anez, ülkede gelecek ay yapılacak devlet başkanı seçimine katılmayacağını bildirdi.

Anez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Ekim'de Bolivya'da yapılacak devlet başkanı seçiminden adaylığını çektiğini kaydetti.

Bu kararı demokrasi için verdiğini belirten Anez, "Bu bir fedakarlık değil, bu bir onurdur." ifadesini kullandı.

Seçimde oyların bölünmesini istemediğini dile getiren Anez, "Eğer birleşmezsek (eski Devlet Başkanı Evo) Morales geri dönecek. Eğer birleşmezsek demokrasi kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Morales'in, daha önce Çok Uluslu Yasama Meclisince (ALP) onaylanan ve seçimlerde aday olmasını engelleyen yasal düzenlemeye karşın bir başka mahkemeye yaptığı senato adaylığı başvurusu kabul edilmemişti.

Anez, Twitter'dan konuya ilişkin açıklamasında, mahkemenin Morales hakkındaki kararını kutlayarak "Devlet elindeki kanunla şiddet ve çatışma olmaksızın bir kez daha Morales'i durdurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.