Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı - Son Dakika Dünya

Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı

6 saat önce

Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı

Bolivya'da geçici hükümetin görev süresini uzatan tasarı onaylandı, System.String[]

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) alt kanadı Milletvekilleri Meclisi, geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetinin ve meclis üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasını içeren yasa tasarısını onayladı.


Ülkede 22 Ocak'ta sona erecek hükümetin görev süresinin, 3 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimlerde yeni hükümetin seçilmesine kadar uzatılmasını içeren yasa tasarısı ALP'nin alt kanadı Milletvekilleri Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

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Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:13 
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