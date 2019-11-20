Bolivya'da güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen Morales destekçisi sayısı arttı

LA Bolivya'da başkent La Paz'ın bitişiğindeki El Alto kentinde güvenlik güçlerinin istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçilerine müdahalesinde 8 kişinin öldüğü duyuruldu. Son olaylarla birlikte ülkedeki şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da şiddet hız kesmiyor.

Güvenlik güçlerinin, dün, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçilerinden oluşan protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve doğal gaz aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne düzenlediği operasyonda ölenlerin sayısı arttı.

İnsan hakları ihlalleri konusunda çalışan resmi denetçi Defensoria del Pueblo'nun başkent temsilcilerinden Nadia Cruz, başkent La Paz'a doğal gaz ve akaryakıt taşıyan tankerlerin ikmal yapabilmesi için polis ve asker tarafından gerçekleştirilen söz konusu operasyonda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Cruz yaralı sayısının da 59'a çıktığı olayların sorumlularının yargı karşısına çıkarılması için gereken bütün hukuki süreci işleteceklerini söyledi.

Defensoria del Pueblo'nun yanı sıra Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) da güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasını kınadığı Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimlerin ardından başlayan ve en az 794 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 32'ye yükselmiş oldu.

Ölüm, yaralanma ve tutuklanmaların çoğunun 10 Kasım'da istifa eden Morales'in destekçilerinin protesto gösterilerinde görüldüğü ülkede, geçici devlet başkanlığına getirilen Anez, ordu mensuplarının göstericilere müdahalesinde ceza gerektirecek fiillerde bulunması durumunda soruşturmadan muaf tutulmalarının önünü açan bir kararname imzalamıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.