Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu - Son Dakika
Üye Girişi

Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu

16.06.2022 10:35
Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu

"Kuzey Yungas" yolundan detaylar Tur rehberi Diego Del Carpio Matinez ile röportajBolivya'nın La Paz bölgesinde halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen "Kuzey Yungas" yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak etiketlendi.

"Kuzey Yungas" yolundan detaylar

Tur rehberi Diego Del Carpio Matinez ile röportaj

Bolivya'nın La Paz bölgesinde halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen "Kuzey Yungas" yolu, dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak etiketlendi. Bir araç genişliğinde ve üzerinde seyahat eden araçları korumak için gerekli korkulukları bulunmayan yolda, yaklaşık 200'den fazla ölüm yaşandığı belirtiliyor. Yola alternatif bir rota yapıldıktan sonra bu yol, turistler için bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

YORUMLAR
500
Bakan Yardımcısı Duran: 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Yolu, Kadınların Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçlenmesinden Geçer' Bakan Yardımcısı Duran: 'Sürdürülebilir Kalkınmanın Yolu, Kadınların Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçlenmesinden Geçer' FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu FIBA Dünya Kupası'nda millilerin yolu belli oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolivya'da halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
10:03 Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen Bruno Henrique sakatlandı! Sedyeyle sahadan çıkarılan oyuncunun durumu transferi etkileyecek
10:01 Nisan ayında doğum yapan Seray Sever, ikiz bebeklerini ilk kez paylaştı!
10:01 Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Polise saldırıyı doğru bulmamış! Samimiyetsizsiniz, HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
09:37 Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı
09:35 Tanju Özcan'dan ihraç açıklaması: CHP'den ihracımın istenmesinin asıl sebebi "Siyaset iddia işidir genel başkanım, yol verin" diye attığım tweettir
09:31 EGM KOM Daire Başkanlığı "Dümen Operasyonu" için düğmeye bastı! 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 226 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı
09:20 Kocası ölmüş kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor! Ona 'sırtlan' diyorlar, böyle meslek ne görüldü ne duyuldu
08:53 "Erdoğan üçüncü kez aday olamaz" söylemleri sonrası açıklama geldi: Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 10:39:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bolivya'da halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da bilinen dünyanın en tehlikeli yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement