Son Dakika Haberleri: Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi
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Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi

7 saat önce

Bolivya'nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katıldı.

Bolivya'da hükümet karşıtı protestolara polis de destek verdi, System.String[]
Bolivya'nın La Paz kenti başta olmak üzere dört büyük kentte hükümet karşıtı protestolara bazı polis güçleri de destek vererek katıldı.

20 Ekim'de yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Evo Morales'in usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle başlayan protestolara polis güçleri de dahil oldu. Seçimlerde 4'üncü kez seçilen Morales, polisin protestolara katılmasıyla bunun bir darbe olduğunu basına açıkladı. Polisler kışlalarının çatılarına çıkarak gösterilere destek verirken, Başkan Morales, halkı sokaklara çağırarak kendisine destek istedi.Ülkede tansiyon ilk olarak başkanlık seçimlerinde seçim sonuçlarının sayılmasının 24 saat durmasıyla yükselmiş ve protestolar seçim sonuçları açıklanmasıyla başlamıştı. Geçen hafta Vinto kasabasının Belediye Başkanı Patricia Arce, Morales'e destek verdiği gerekçesiyle protestocular tarafından saldırıya uğramıştı.


- Bolivya
Hükümet, Bolivya, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:30 Kaynak: DHA
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