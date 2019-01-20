Bolivya'da İki Otobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: En Az 22 Kişi Can Verdi
51 dakika önce
Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.
Bolivya
'nın başkenti La Paz yakınlarında iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Feci kaza, cumartesi sabahı Oruro ve Potosi bölgeleri arasındaki otobanda, Challapata kentinde meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:34
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