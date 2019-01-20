Son Dakika Haberleri: Bolivya'da İki Otobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: En Az 22 Kişi Can Verdi

Bolivya'da İki Otobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: En Az 22 Kişi Can Verdi

51 dakika önce

Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

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Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarında iki otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Feci kaza, cumartesi sabahı Oruro ve Potosi bölgeleri arasındaki otobanda, Challapata kentinde meydana geldi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:34 

Bolivya, Dünya
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