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Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek
7 saat önce
Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimlerde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıkmış fakat sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesi ile iptal edilmişti
Bolivya'da yüksek mahkeme geçen ekimde sonuçları iptal edilen başkanlık seçimlerinin 3 Mayıs'ta tekrarlanacağını duyurdu. Yüksek Seçim Mahkemesi ayrıca genel seçimlerin de aynı gün düzenleneceğini belirtti.
Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesiyle seçim iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:11
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