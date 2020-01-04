Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek - Son Dakika Dünya

Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek

7 saat önce

Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimlerde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıkmış fakat sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesi ile iptal edilmişti

Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek, System.String[]

Bolivya'da yüksek mahkeme geçen ekimde sonuçları iptal edilen başkanlık seçimlerinin 3 Mayıs'ta tekrarlanacağını duyurdu. Yüksek Seçim Mahkemesi ayrıca genel seçimlerin de aynı gün düzenleneceğini belirtti.


Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesiyle seçim iptal edildi.

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Evo Morales, Bolivya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:11 
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