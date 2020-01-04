Bolivya'da iptal edilen başkanlık seçimleri 3 Mayıs'ta genel seçimlerle birlikte düzenlenecek

Bolivya'da yüksek mahkeme geçen ekimde sonuçları iptal edilen başkanlık seçimlerinin 3 Mayıs'ta tekrarlanacağını duyurdu. Yüksek Seçim Mahkemesi ayrıca genel seçimlerin de aynı gün düzenleneceğini belirtti.



Ülkede 7 ay önce gerçekleşen seçimde eski Başkan Evo Morales dördüncü defa sandıktan ilk sırada çıktı. Ancak sonuçlarda hile yapıldığı gerekçesiyle seçim iptal edildi.