Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Son Dakika

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi

19 dakika önce

BUENOS Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), ülkede 3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin ertelenmesi kararı aldı.

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi, System.String[]

BUENOS Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), ülkede 3 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimin ertelenmesi kararı aldı.

Mahkeme Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle genel seçimin ertelendiğini, yeni seçim tarihinin ülkenin siyasi kesimleriyle anlaşmalı olarak belirleneceğini duyurdu.

Mahkemenin, ülkede ilan edilen karantina süresince çalışmayı durduracağını belirten Romero, yeni seçim tarihinin Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinde yapılacak oylamayla tespit edileceğini kaydetti.

Virüsün 19 kişide görüldüğü Bolivya'da pazar gününden itibaren 14 gün geçerli olacak karantina ilan edilmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede yeni devlet başkanlığı seçimlerinin 3 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:58 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi         
12:20
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı         
09:17
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi Yaptırımların koronavirüsle mücadelelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruhani, ABD halkına seslendi         
00:08
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 00:17:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle genel seçim ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]