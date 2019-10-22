Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı
Son Dakika Dünya Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı

Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı

1 saat önce

Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.

Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı, System.String[]

Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.


Bu açıklama muhalefetin hile yapıldığı iddialarını ateşlerken sokaklarda da şiddetli gösteriler başladı.

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Yüksek Seçim Kurulu, Evo Morales, Bolivya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:57 
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