Bolivya'da Morales'in 4. seçimi kazandığı açıklandı: Halk sandıkları yaktı
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Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.
Bolivya'da Yüksek Seçim Kurulu pazartesi gecesi geç saatlerde dördüncü dönem için yarışan Başkan Evo Morales'in çekişmeli geçen seçimleri kazanmaya yetecek kadar oy aldığını gösteren yeni verileri açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:51
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