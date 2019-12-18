Bolivya'da Morales ve Yarwi için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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Bolivya'da Morales ve Yarwi için yakalama kararı çıkarıldı

6 saat önce

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ve koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolivya'da Morales ve Yarwi için yakalama kararı çıkarıldı, System.String[]

BUENOS Bolivya'da ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales ve koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bolivya'da Geçici Hükümetin Devlet Bakanı Arturo Murillo, savcılar Jhimmy Almanza ve Richard Villaca'nın imzasıyla çıkan Morales ve Yarwi hakkındaki yakalama kararını Twitter hesabından paylaştı.

Murillo'nun, paylaşımında Morales'in ismini etiketleyip, "Sayın Evo Morales, bilginize" yazması dikkati çekti.

Morales hakkında "ayaklanma, terörizm ve terörizmin finansmanı" suçlarının yer aldığı kararda, eski devlet başkanının kolluk kuvvetleri tarafından herhangi bir gün ve saatte tutuklanabileceği bilgisi de yer aldı.

Kasım ayının sonlarında Bolivya basınında paylaşılan görüntülerde, Morales'in koka üreticisi Faustino Yucra Yarwi ile konuştuğu ve ülkenin çeşitli bölgelerine yakıt ve yiyecek ulaşımının engellenmesi ve geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez hükümetiyle barikat kurarak fiili mücadele etme emri verdiği iddia edilmişti.

Olayın ardından Morales ve Yarwi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiaları ile sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Evo Morales, Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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