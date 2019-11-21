Son Dakika Haberleri: Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi
Son Dakika Güncel Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika

Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi

6 saat önce

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 30'a yükseldi.

Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi, System.String[]

Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerden sonra başlayan protesto gösterileri ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 30'a yükseldi.

Hükümet karşıtı protestoların birinci ayını doldurduğu Bolivya'da ölü sayısı 30'a çıktı. Ülkede 20 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla patlak veren gösterilerde yüzlerce kişinin yaralandığı en az bin kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Evo Morales, ordunun baskısı nedeniyle istifa edip Meksika'ya iltica etmişti. Morales'in ülkesinden ayrılmasının ardından yandaşları destek gösterilerine başladı. Morales yandaşları, geçici devlet başkanlığına getirilen Senato Başkan Yardımcısı Jeanine Anez istifa edene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladı.

Morales de uluslararası arabuluculardan Bolivya'ya geri dönmek için yardım istedi. Mexico City'deki bir basın toplantısında konuşan Morales, "ABD'nin Bolivya'ya dönmemi istemediğimi söylüyorlar. Bana kalsa yarın dönerim. Fiili hükümet bana geri dönüş garantisi verdikten sonra bana bir şey olursa, bu onların sorumluluğunda olacak" dedi.

(İHA)

Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 17:20:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolivya'da ölü sayısı 30'a yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]