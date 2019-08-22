Son Dakika Haberleri: Bolivya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor
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Bolivya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor

16 dakika önce

Bu yıl 72 bin 843 yangının çıktığı Brezilya'nın ardından bir diğer Güney Amerika ülkesi Bolivya'da da 500 bin hektar ormanlık alanının yandığı bildirildi.

Bolivya da orman yangınlarıyla mücadele ediyor, System.String[]

Bu yıl 72 bin 843 yangının çıktığı Brezilya'nın ardından bir diğer Güney Amerika ülkesi Bolivya'da da 500 bin hektar ormanlık alanının yandığı bildirildi.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 500 bin hektar ormanın kül olmasına yol açan orman yangınlarıyla mücadele için yeni oluşturulan çevre kurulunun, Brezilya ve Paraguay sınırında yer alan Chiquitania bölgesinde faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Morales, yangınla mücadele için 70 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme hava aracı Boeing 747 Supertanker uçağının kiralandığını, bin 700'den fazla asker, polis ve itfaiyecinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazla kişinin yaşadığı Santa Cruz idari biriminin yüzde 70'inin, orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu da belirtildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Brezilya'da bu yıl 72 bin 843 yangın çıkarken, ülkedeki orman yangınları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Sivil toplum kuruluşları ise Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin, yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanların imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını ileri sürdü.

Güney Amerika, Brezilya, Bolivya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:16 Kaynak: AA
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