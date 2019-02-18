Son Dakika Haberleri: Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü

Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü

14 dakika önce

– Bolivya'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü, System.String[]
Bolivya'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, başkent La Paz'ın yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Potosi ve Oruro'yu birbirine bağlayan otobanda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu saatlerde meydana geldiği belirtilen kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:46 Kaynak: DHA

Bolivya, Dünya
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