Bolivya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 24 Ölü
14 dakika önce
– Bolivya'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
– Bolivya
'da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Kaza, başkent La Paz'ın yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Potosi ve Oruro'yu birbirine bağlayan otobanda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu saatlerde meydana geldiği belirtilen kazanın kesin nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:46 Kaynak: DHA
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