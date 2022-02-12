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Bolivya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika

Bolivya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü

12.02.2022 10:49
Bolivya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü

Bolivya'da bir halk otobüsünün park halindeki kargo kamyonuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'da bir halk otobüsünün park halindeki kargo kamyonuna çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya'nın Santa Cruz bölgesindeki bir otoyolda seyir halindeki halk otobüsü park halinde bulunan bir kargo kamyonuna çarptı. Polis ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, Santa Cruz de la Sierra'dan San Javier'e giden otobüste bulunan biri bebek toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. - LA PAZ

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Halk Otobüsü, Santa Cruz, Bolivya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolivya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolivya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 8 ölü - Son Dakika
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