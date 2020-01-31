Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü - Son Dakika

Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü

6 saat önce

BUENOS Bolivya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı.

Bolivya'da otobüs kazası: 15 ölü, System.String[]

BUENOS Bolivya'da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu en az 15 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı.

Bolivya basınındaki habere göre, ülkenin Los Yungas bölgesinden başkent La Paz'a doğru ilerleyen yolcu otobüsünün sabah saatlerinde devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, otobüsün teknik bir arıza nedeniyle kaza yaptığını, yaralıların La Paz'daki Arco Iris Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

Yaralanan 19 kişiden bazılarının ise yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Bolivya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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